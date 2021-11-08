Минобороны Польши показало видео с группой мигрантов у границы
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
13:41, 08 ноября 2021
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Минобороны Польши опубликовало кадры большой группы мигрантов, вышедшей к границе со стороны Белоруссии. Войска территориальной обороны страны повысили боевую готовность. МИД назвал происходящее крупнейшей попыткой массового силового проникновения в Польшу.
Большая группа мигрантов в настоящее время находится в окрестностях «Кузницы» — пункта пропуска на польско-белорусской границе, сообщает Министерство обороны Польши.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность Сил территориальной обороны.
На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности Сил территориальной обороны. Вместе с Министерством внутренних дел мы готовы защищать польскую границу, — написал он в Twitter.
Премьер-министр Польши срочно созвал антикризисный штаб, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
Польские власти вновь обвинили официальный Минск в координации действий мигрантов.
По последней информации, эта массовая группа мигрантов находится под строгим контролем белорусских вооружённых формирований, которые решают, в какую сторону ей идти, а в какую нельзя. Это ещё один пример враждебной активности режима, направленной против Польши, — написал в своём Twitter пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Ранее белорусские пограничники сообщили, что в группе беженцев насчитывается более тысячи человек, среди них много женщин и детей. Угрозы они пока не представляют. Они рассказали, что вся большая группа мигрантов ушла в Польшу. Оцепление на границе с белорусской стороны снято.
Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.