Минобороны Польши показало видео с группой мигрантов у границы

Минобороны Польши опубликовало кадры большой группы мигрантов, вышедшей к границе со стороны Белоруссии. Войска территориальной обороны страны повысили боевую готовность. МИД назвал происходящее крупнейшей попыткой массового силового проникновения в Польшу.

Большая группа мигрантов в настоящее время находится в окрестностях «Кузницы» — пункта пропуска на польско-белорусской границе, сообщает Министерство обороны Польши.

Grupa migrantÃ³w znajduje siÄ obecnie w okolicach KuÅºnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность Сил территориальной обороны.

На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности Сил территориальной обороны. Вместе с Министерством внутренних дел мы готовы защищать польскую границу, — написал он в Twitter.

Премьер-министр Польши срочно созвал антикризисный штаб, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

Польские власти вновь обвинили официальный Минск в координации действий мигрантов.

По последней информации, эта массовая группа мигрантов находится под строгим контролем белорусских вооружённых формирований, которые решают, в какую сторону ей идти, а в какую нельзя. Это ещё один пример враждебной активности режима, направленной против Польши, — написал в своём Twitter пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что в группе беженцев насчитывается более тысячи человек, среди них много женщин и детей. Угрозы они пока не представляют. Они рассказали, что вся большая группа мигрантов ушла в Польшу. Оцепление на границе с белорусской стороны снято.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.