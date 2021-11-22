Минобороны Норвегии: причины гибели «Курска» давно установлены

Причины ЧП с российской подводной лодкой «Курск» давно установлены. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Министерства обороны Норвегии. Таким образом там прокомментировали версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки из-за столкновения с субмариной НАТО.

Трагическое происшествие с подводной лодкой «Курск» 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды, — сообщили в норвежском оборонном ведомстве.

Также там добавили, что в дни трагедии Норвегия предлагала России помощь в проведении спасательной операции.

Ранее адмирал Вячеслав Попов, являвшийся командующим Северным флотом на момент гибели подводной лодки «Курск» в августе 2000 года, заявил о том, что российская подлодка столкнулась с субмариной НАТО, подошедшей слишком близко. Попов утверждает, что название натовской субмарины известно «с вероятностью 90%».

По данным СМИ, в августе 2000 года в районе гибели подлодки «Курск» находились американские атомные подводные лодки Memphis и Toledo, а таже британская субмарина Splendid. В Пентагоне и Лондоне российскому военному ведомству в ответ на соответствующий запрос заявили, что все субмарины находятся в рабочем состоянии.

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. на борту находились 118 членов экипажа. Все они погибли. По официальной версии, лодка затонула из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.

Ранее историк флота Николай Черкашин подтвердил версию адмирала Попова о гибели подлодки «Курск». По его мнению, торпеда в первом отсеке подлодки «Курск» не могла взорваться сама по себе.