Минобороны ФРГ может начать использовать феминитивы в воинских званиях

https://static.news.ru/photo/10d912ce-f422-11ea-bd09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны Германии рассматривает возможность начать использовать феминитивы при указании воинских званий.

Об этом сообщило издание Welt со ссылкой на документы ведомства.

Женский род существительных в немецком языке образуется от слов мужского рода прибавлением суффикса «in». В настоящий момент при указании воинских званий женщин используют звание в мужском роде с прибавлением «Frau» (Frau Major — женщина-майор).

Предполагается, что ряд званий начнут использовать в женском роде. В результате должны появиться звания Oberstleutnantin (женщина-подполковник) и Brigadegeneralin (женщина-бригадный генерал). При этом изменения не коснутся «капитана» (Hauptmann) и «полковника» (Oberst).

Соответствующее предложение 15 сентября получит на рассмотрение министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Член комитета бундестага по вопросам обороны Симтье Мёллер положительно оценила попытку сделать язык свободным от дискриминации, но считает, что у женщин в армии есть более серьёзные проблемы.

Когда я говорю с женщинами из бундесвера, они жалуются не на отсутствие деления по гендеру в воинских званиях, а на нехватку бронежилетов, сапог или пустые вещевые склады, из-за чего они не могут найти летный комбинезон своего размера, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти одобрили использование феминитивов для обозначения профессий. Решение было принято после внесения правок в Классификатор профессий, где упразднялись или получали новые наименования те или иные должности. Профессиональные названия работ всё ещё указаны в мужском роде, за исключением традиционно «женских» вариантов: швея, горничная и так далее. Однако сотрудницы могут потребовать адаптировать название для обозначения лица женского пола при внесении записи о наименовании работы в кадровую документацию.