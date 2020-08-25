«Инженерки» и «социологини»: власти Украины узаконили феминитивы

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Украинский власти одобрили использование феминитивов для обозначения профессий. Соответствующий указ опубликован на сайте министерства развития, экономики, торговли и сельского хозяйства.

Решение было принято после внесение правок в Классификатор профессий, где упразднялись или получали новые наименования те или иные должности. Профессиональные названия работ всё ещё указаны в мужском роде, за исключением традиционно «женских» вариантов: швея, горничная и так далее. Однако сотрудницы могут потребовать адаптировать название для обозначения лица женского пола при внесении записи о наименовании работы в кадровую документацию.

Указ также содержит примеры таких изменений: инженер — инженерка, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля, социолог — социологиня.