Латвия потратит €300 тысяч на героизацию карателя СС

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Глава Минкульта Латвии Наурис Пунтулис выделил €300 тысяч на фильм о члене латышских отрядов самообороны Эрнестсе Лауманисе в рамках развития значимых проектов культурного наследия, передает EADaily. Он призвал кинематографистов снять «правдивую историю героя». В местных СМИ Лауманис позиционируется как «герой сопротивления советским оккупантам в 1941—1946 годах». По данным издания, он был карателем СС, принимал участие в холокосте и выполнял задачи по обеспечению блокады Ленинграда.

В 1941 году Лауманис добровольцем вступил в лиепайский карательный отряд самообороны, принимал участие в уничтожении местных евреев. В состав 21-го лиепайского батальона шуцманшафта Лауманис был командиром роты, выполнял задачи в рамках обеспечения блокады Ленинграда, – пишет издание.

Лауманиса называют командиром разведывательного батальона 19-й дивизии латышского добровольческого корпуса СС, однако документальных подтверждений этому нет. В Латвии официально принято считать, что он передавал разведданные о Красной армии нацистам. Издание считает факт «конспиративной игры» Лауманиса с советскими войсками мифом, а его биографию типичной для прибалтийского участника холокоста, «у которого руки по локоть в еврейской крови».

Ранее в бельгийском городе Зедельгем демонтировали и передали на склад памятник «Латвийский улей свободы», несмотря на просьбы латышей не делать этого. Он был посвящен памяти 12 тысяч латвийских легионеров «Ваффен СС», отбывавших наказание в лагере для военнопленных. Соответствующее решение принял муниципалитет города.