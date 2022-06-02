Власти Бельгии снесли памятник легионерам СС вопреки желанию Латвии

Фото: shutterstock

В бельгийском городе Зедельгем демонтировали и передали на склад памятник «Латвийский улей свободы», несмотря на просьбы латышей не делать этого. Он был посвящен памяти 12 тысяч латвийских легионеров «Ваффен СС», отбывавших наказание в лагере для военнопленных. Соответствующее решение принял муниципалитет города, пишет EADaily.

Муниципалитет бельгийского города Зедельгем демонтировал и передал на склад памятник «Латвийский улей свободы», посвященный памяти 12 тысяч латышских легионеров «Ваффен СС», некогда отбывавших там заключение в лагере для военнопленных, — сообщает издание.

Представители «Музея оккупации» в Латвии остались возмущены таким поступком Бельгии, так как памятник демонтировали без согласования с Ригой. По мнению сотрудников учреждения, «не были соблюдены принципы честного сотрудничества и имело место явное неуважение к многолетним партнерам». При этом вопрос о демонтаже монумента обсуждался на уровне бельгийского федерального парламента. Привлеченные эксперты высказались против присутствия такого памятника в Зедельгеме. Вместе с этим Латвия пыталась отстоять монумент, однако их мнение Брюссель не принял во внимание.

Ранее стало известно, что власти Риги всерьез рассматривают возможность сноса памятника советским солдатам в парке Победы путем подрыва. Отмечается, что руководство рассматривает любой вариант сноса до 15 ноября. Помимо этого, среди вариантов прозвучало предложение позволить это сделать войскам НАТО, вице-мэр Риги Вилнис Кирсис не исключает эту инициативу.