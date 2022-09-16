Министр соцполитики Херсонской области рассказала, как выжила при взрыве Министр соцполитики Херсонской области Бархатнова: выжила при взрыве только потому, что меня заслонил сотрудник

Фото: Максим Тищенко/ТАСС

Начальник департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, выжившая после удара сил ВСУ по центру Херсона, рассказала РИА Новости, что ей удалось спастись только благодаря сотруднику ЖКХ региона, который закрыл ее своим телом во время взрыва. Она подчеркнула, что администрация будет продолжать работу, «как бы нам ни было тяжело и страшно».

Слава богу, этот человек жив. Он ранен. Дай бог ему здоровья, — уточнила Бархатнова.

Она напомнила, что при взрыве погиб ее водитель Иван Кравченко, и заявила, что родственники погибших получат компенсацию.

Мы отомстим за каждого из наших ребят погибших. Это мирные люди, это не военные люди, — заявила Бархатнова.

Ракетный удар по центру Херсона был нанесен сегодня утром. Замглавы ВГА региона Катерины Губарева заявила, что ранена начальник департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, ее водитель погиб. Также сегодня в центре Луганска в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел взрыв. Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб.

Впоследствии сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал единственным мотивом ударов «ненависть, в том числе к собственным гражданам», отказавшимся поддерживать Киев, и назвал подобные действия властей Украины террором.