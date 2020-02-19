https://static.news.ru/photo/c8c91256-5334-11ea-a436-fa163e074e61_660.jpg Андрей Загороднюк Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил об отсутствии договорённостей по новым участкам разведения противоборствующих сил в Донбассе.

Ещё нет окончательного согласования по участкам, процесс идёт, — сообщил Загороднюк.

Также он подчеркнул, что окончательное решение по ним будет приниматься только после тщательного анализа ситуации. По словам Загороднюка, вопрос разведения сил носит исключительно гуманитарный характер. Он позволяет контролировать переход местных жителей через линию фронта.

Обстрелы были рядом с зонами разведения, но они не были непосредственно в них самих. Что касается Станицы Луганской, Петровском и других, то мы полностью контролируем ситуацию по безопасности, — подытожил министр.

NEWS.ru сообщал ранее о том, что минобороны Украины отметило снижение напряжённости в Донбассе.