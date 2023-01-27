Министр обороны ФРГ признал ошибкой отмену воинского призыва в стране Министр обороны ФРГ Писториус: отмена воинской обязанности в Германии была ошибочной

Фото: Arno Burgi/Global Look Press

Отмена воинской обязанности в Германии была ошибочной. Такое мнение высказал в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он уточнил, что считает решение неверным вовсе не из-за сложившейся на сегодняшний день ситуации.

Если вы спросите меня как гражданского, как обычного гражданина, как политика, то я скажу, что отмена воинской обязанности была ошибкой, — сказал министр.

По словам Писториуса, воинский призыв означал, что «всегда существовала связь с гражданским обществом», однако теперь вернуть подобное практически невозможно. Для этого необходимо сделать бундесвер «настолько привлекательным», чтобы молодые немцы по-настоящему заинтересовались армейской службой и подали заявление на вступление в армию.

Одновременно с этим министр признался, что предпочел бы воздержаться от навязывания службы нынешнему молодому поколению.

Всеобщая воинская обязанность была отменена в ФРГ 1 июля 2011 года.

По данным германского ведомства по делам семьи и гражданского общества, число отказников от военной службы в 2022 году выросло почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом — до 951. Многие обосновывают свой отказ тем, что не рассчитывали на причастность страны к конфликту на Украине.

Ранее Борис Писториус заявил, что не видит причин для радости из-за решения Берлина отправить танки Leopard 2 на Украину. Он добавил, что понимает обеспокоенность тех людей, кто переживает из-за отправки боевых машин в зону военных действий.

Он также заявил, что поставка Украине истребителей исключена. Писториус отметил, что боевые самолеты обладают гораздо более сложной системой, чем танки, а также имеют иную дальность действия и огневую мощь.