Решение отправить танки Киеву огорчило главу Минобороны ФРГ Министр обороны ФРГ Писториус: я не понимаю радости от отправки Украине Leopard 2

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в эфире телеканала Welt, что не видит причин для радости из-за решения Берлина отправить танки Leopard 2 на Украину. Он добавил, что понимает обеспокоенность тех людей, кто переживает из-за отправки боевых машин в зону военных действий.

Я полностью понимаю обеспокоенности каждого мужчины и каждой женщины по поводу того, что мы отправляем боевые танки в зону боевых действий. Точно так же я не понимаю тех, кто готов кричать «Аллилуйя» по поводу того, что теперь будут отправлены танки, — заявил министр.

Он отметил, что речь идет о боевых действиях и в них «нет ничего радостного».

Кабмин Германии объявил, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Власти страны также разрешат другим государствам реэкспортировать бронированные боевые машины Киеву.

К весне украинские войска могут получить от стран Запада около 150 танков, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что к этому нельзя относиться несерьезно, поскольку любое предоставленное ВСУ оружие обращено против российских солдат.

Ранее подполковник бундесвера в отставке Юрген Рюзе усомнился, что немецкие танки Leopard 2 помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте. По его словам, у украинских военных может возникнуть множество трудностей в эксплуатации и обслуживании бронетехники. Решение властей о передаче танков ВСУ Рюзе назвал актом отчаяния, направленным на поднятие духа украинской армии.