В Германии назвали поставку танков ВСУ актом отчаяния Экс-офицер бундесвера Розе: поставка танков Leopard ВСУ является актом отчаяния

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Решение властей Германии о поставке Украине танков Leopard 2 — это акт отчаяния, поскольку с их помощью ВСУ не удастся переломить ход боевых действий, сказал РИА Новости подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. Он также предположил, что за передачей танков могут стоять соображения политического и стратегического толка.

Я не вижу тут пространства для размышлений, что эти поставки могут помочь достичь перелома в ходе войны. Мне кажется, что это, скорее, акт отчаяния, направленный на то, чтобы боеспособность и боевой дух украинской армии не распались окончательно, — сказал Розе.

Он также указал на ряд трудностей, которые могут возникнуть у ВСУ с танками Leopard. В частности, в одиночку танк на поле боя бесполезен и уязвим. Необходим комплекс скоординированных действий бронетанковых, механизированных войск. Эта работа является командной и обучение занимает длительное время, которого у украинских военных нет.

Экс-полковник отметил, что танки потребляют много топлива, а с его запасами у ВСУ есть проблемы, поскольку российские войска прицельно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, могут возникнуть трудности с ремонтом поврежденных в боях машин. В полевых условиях ремонт Leopard 2 практически невозможен, а транспортировка танк весом в 60 тонн очень сложна.

Розе предположил, что путем поставки танков Украине НАТО может апробировать новых технологии и методы ведения войны, но без прямого своего участия. Не исключено, что Альянс преследует и некоторые скрытые цели.

Канцлер Германии Олаф Шольц 24 января принял решение передать Киеву танки роту танков Leopard 2, состоящих на вооружении бундесвера. Берлин также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривают Франция и Скандинавские страны.