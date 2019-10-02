https://static.news.ru/photo/20883684-e530-11e9-8ec8-fa163e074e61_660.jpg Яцек Чапутович Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Украина не сможет стать членом «Инициативы трёх морей» (ИТМ), потому что не является членом ЕС.

Как передаёт РИА Новости, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности. Как рассказал глава польского МИДа, президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи интересовался возможностью участия Киева в ИТМ.

На данном этапе это невозможно, потому что это ограничено странами ЕС. То же самое с Западными Балканами, — подчеркнул Чапутович.

«Инициатива трёх морей» представляет собой региональное объединение стран Восточной и Центральной Европы, имеющих выход к Балтийскому, Чёрному и Адриатическому морям. Целью ИТМ является налаживание диалога по вопросам, касающимся всех членов. В настоящий момент в ИТМ входят Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.

Президент Польши Анджей Дуда ранее призвал остановить «имперскую политику» России, пока Москва не проявила агрессию, писал News.ru.