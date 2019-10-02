Украина не сможет стать членом «Инициативы трёх морей» (ИТМ), потому что не является членом ЕС.
Как передаёт РИА Новости, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности. Как рассказал глава польского МИДа, президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи интересовался возможностью участия Киева в ИТМ.
На данном этапе это невозможно, потому что это ограничено странами ЕС. То же самое с Западными Балканами, — подчеркнул Чапутович.
«Инициатива трёх морей» представляет собой региональное объединение стран Восточной и Центральной Европы, имеющих выход к Балтийскому, Чёрному и Адриатическому морям. Целью ИТМ является налаживание диалога по вопросам, касающимся всех членов. В настоящий момент в ИТМ входят Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.
Президент Польши Анджей Дуда ранее призвал остановить «имперскую политику» России, пока Москва не проявила агрессию, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен