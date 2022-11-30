Министр инфраструктуры Украины сложил полномочия Министр инфраструктуры Украины Кубраков заявил об уходе в отставку

Фото: Пресс-служба Кабмина

Александр Кубраков

Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков принял решение уйти со своего поста, написал 30 ноября в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. При этом в соцсетях Кубракова не сообщается о принятом им решении.

В Верховную раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины, — говорится в сообщении.

9 июля украинский президент Владимир Зеленский уволил посла Киева в Берлине Андрея Мельника с должности. Новости об этом были позитивно восприняты не только немцами, но и поляками. Представители двух стран писали в Сети, что счастливы такому повороту событий и что Мельник в последние месяцы вел себя в Европе просто неприлично.

Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.

В начале октября дипломат нецензурно высказался о плане достижения мира между Россией и Украиной, предложенном миллиардером Илоном Маском. Предприниматель тогда озвучил план из четырех пунктов. Он предложил «провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях».