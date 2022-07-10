Поляков возмутили сообщения о возможном повышении экс-посла Мельника Читатели польского издания Gazeta.pl резко отреагировали на возможное назначение замглавы МИД Украины Андрея Мельника

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/ТАСС

Андрей Мельник

Читатели польского издания Gazeta.pl резко отреагировали на информацию о том, что после увольнения посла Украины в Германии Андрея Мельника его могут назначить заместителем главы украинского МИД. Жители Польши напомнили про его недавние положительные высказывания о Степане Бандере и крайне удивились, почему после таких слов Мельника не только не наказывают, но еще и собираются повысить по службе.

Ранее Мельник в интервью немецкому журналисту назвал Бандеру «борцом за свободу», хотя в Германии на законодательном уровне запрещено прославление нацизма. После этого германский таблоид Bild сообщил, что Мельнику собираются предложить работу заместителем министра иностранных дел.

То есть «в наказание» Мельник с должности посла отправится на работу в МИД в качестве замминистра. А нашим МИД и властям плевать, делают вид, что ничего не видят? — написал пользователь facio60.

Поляки отмечают, что украинцы уже не раз «плевали в лицо» правящей партии «Право и справедливость», однако польские власти продолжают позволять Киеву делать все, что заблагорассудится. Читатели портала задались вопросом, не из-за слов ли о Бандере Мельника решили повысить и настолько явно наградить. Они отметили, что таким образом на Украине происходит поощрение бандеровской пропаганды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил увольнение послов Киева в девяти странах обычной ротацией. Он пояснил, что на освободившиеся должности будут назначены новые сотрудники и их кандидатуры уже готовятся.