Мигранты забросали камнями польских силовиков

Находящиеся на польско-белорусской границе мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что группа мигрантов состоит примерно из 100 человек. Для их сдерживания польские силовики также применили светошумовые гранаты и водомёты.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о наличии сведений, согласно которым беженцам на границе с Польшей пытаются передать оружие. По его мнению, в этой связи главное — защитить белорусский народ и не допустить боевых столкновений.