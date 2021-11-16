Лукашенко заявил о попытках передать оружие мигрантам на границе с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о наличии сведений, согласно которым беженцам на границе с Польшей пытаются передать оружие. По его мнению, в этой связи главное — защитить белорусский народ и не допустить боевых столкновений. Об этом сообщает БелТА.

Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе с Евросоюзом. Президент Белоруссии обвинил ЕС в том, что вместо поиска вместе с Минском решения миграционного кризиса он сворачивает проекты трансграничного сотрудничества.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не хочет конфликта на границе с Польшей. Власти готовы отправить беженцев на родину, но они сами не хотят туда возвращаться.