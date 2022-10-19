Власти Нидерландов вернули лицензию оператору «Турецкого потока» Глава МИД Венгрии: власти Нидерландов вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока»

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока» South Stream Transport B.V., заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Министр добавил, что эту информацию подтвердил «Газпром», передает РИА Новости.

Несколько недель назад была новость, что у компании-оператора «Турецкого потока», зарегистрированной в Нидерландах, отозвали экспортную лицензию. <...> Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию, — сказал Сийярто.

По «Турецкому потоку» газ поставляется в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность трубопровода — 31,5 млрд кубометров газа в год (по 15,75 млрд кубометров на каждую из двух ниток). Протяженность — более 930 км. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил о попытках подрыва газопровода «Турецкий поток» спецслужбами Украины. По его словам, Киев осуществил также три террористических акта в отношении Курской АЭС, подрывая линии напряжения электростанций. Однако ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, серьезных последствий допущено не было.