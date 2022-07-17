МИД Сербии запротестовал против решения Хорватии о запрете Вучичу МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии на фоне запрета Вучичу посетить Ясеновац

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Александр Вучич

Представители МИД Сербии направили ноту протеста Хорватии после запрета сербскому главе Александру Вучичу в посещении бывшего концлагеря Ясеновац. Министр иностранных дел страны Никола Селакович заявил, что ведомство «шокировано» подобными «антицивилизационными» мерами Загреба. Дипломат подчеркнул, что сербские власти оценили решение администрации Хорватии как «скандальное и пугающее», пишет РИА Новости.

МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац, — заявил Селакович.

Он добавил, что сербское правительство примет ответные меры, руководствуясь международным правом. Селакович подчеркнул, что Вучич огласит ответ властям Хорватии 18 июля. МИД Сербии рассчитывает на то, что Загреб отменит свое решение и разрешит Вучичу посетить Ясеновац для возложения цветов к мемориалу.

Ранее власти Хорватии запретили президенту Сербии Александру Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац, заявила сербский премьер Ана Брнабич. Она назвала это решение скандальным и антиевропейским.