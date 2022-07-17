Между Сербией и Хорватией вспыхнул крупнейший скандал в новейшей истории Хорватия запретила Вучичу посещение комплекса концлагеря Ясеновац

Фото: Miso Lisanin/XINHUA/Global Look Press

Мемориальный комплекс Ясеновац

Власти Хорватии запретили президенту Сербии Александру Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац, заявила в эфире телеканала TV Pink сербский премьер Ана Брнабич. Она назвала это решение скандальным и антиевропейским.

Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории, — сказала Брнабич.

Вучич намеревался отправиться с частным визитом в Ясеновац, чтобы почтить память погибших сербов. Почти все родственники главы государства по линии отца погибли в результате геноцида со стороны хорватских националистов во время войны.

Решение хорватских властей осудил глава МВД Сербии Александр Вулин.

Ранее Вучич заявил, что новое правительство Сербии отказывается поддерживать антироссийскую риторику. Глава государства подчеркнул, что при этом кабинет министров сосредоточится на ускорении процесса вступления в Евросоюз.