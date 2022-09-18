МИД Румынии вызвал белорусского поверенного из-за слов Лукашенко МИД Румынии возмутило заявление Лукашенко о возможном противостоянии с Россией

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Временный поверенный в делах Белоруссии в Румынии Сергей Жартун был вызван в МИД страны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Основанием для этого послужило заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Румыния может быть вовлечена в противостояние с Россией по инициативе США.

Дипломату заявили, что Бухарест расценивает такие заявления как «подпитывающие риторику, основанную на призыве к силе и угрозе силой в международных отношениях», в связи с этим считает их недопустимыми и решительно отвергает.

Белорусскому поверенному также напомнили, что Румыния является членом НАТО и пользуется всеми гарантиями безопасности, вытекающими из этого статуса.

Накануне Лукашенко, выступая с обращением к белорусам в День народного единства, заявил, что США толкают Европу к военному противостоянию с Россией на Украине. По его словам, Вашингтон этим не ограничится и в дальнейшем подобное возможно и в ряде других стран, включая Румынию.