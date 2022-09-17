Лукашенко: человечество стоит на пороге ядерного конфликта Лукашенко: мир впервые после холодной войны стоит на пороге ядерного конфликта

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Впервые после окончания холодной войны мир оказался на пороге ядерного конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с обращением к соотечественникам в День народного единства. По его словам, вина в этом лежит на США, которые так или иначе участвуют во всех значимых политических конфликтах на планете, передает БелТА.

С момента окончания холодной войны человечество впервые стоит на пороге ядерного конфликта, — заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Вашингтон толкает Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины и не скрывает своих планов.

Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси, — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что своими действиями США стремятся «поставить на место» ЕС и убрать конкурентов. Украинским кризисом они не ограничатся, в дальнейшем возможны аналогичные ситуации в Молдавии, Прибалтике, Польше или Румынии. Уже сейчас раздувается война в Косово, разжигается конфликт в Карабахе и в других регионах планеты, отметил он.

Ранее президент Белоруссии назвал США мировым террористом, а внешнюю политику Вашингтона — мародерством. По его словам, такое поведение Америки является явным признаком слабости.