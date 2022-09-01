Лукашенко обвинил США в мародерстве по всему миру Лукашенко назвал США мировым террористом и обвинил в мародерстве по всему миру

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

США, пытаясь удержать свою гегемонию, превращаются в мирового террориста, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», который транслировался во всех школах и вузах страны в прямом эфире. Он назвал мародерством политику Вашингтона в отношении Украины, Афганистана и других стран.

Пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста. Мы это наблюдаем в сегодняшних истериках — афганской, украинской, тайваньской и прочих. Это не политика. Это мародерство, причем по всему миру, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что такое поведение Соединенных Штатов Америки является явным признаком слабости.

Также Лукашенко рассказал, как в 90-е годы американский миллиардер Джордж Сорос предложил ему деньги на проекты по формированию в сознании граждан псевдоисторической правды, но он отказался, из-за чего «стал тоталитарным диктатором». По его словам, Минск уже тогда стремился проводить суверенную политику, издавать собственные учебники, за что «стал ненавистным» Западу.