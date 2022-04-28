Болгаров призвали экстренно покинуть Молдавию МИД Болгарии призвал своих граждан экстренно покинуть Молдавию

Фото Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Болгарии порекомендовал соотечественникам, находящимся на территории Молдавии, покинуть страну на любом доступном транспорте в связи с «осложняющейся ситуацией». Также всем болгарам посоветовали воздержаться от поездок в Молдавию. Поводом для этого послужило высказывание советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев «готов взять под контроль Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны Молдавии».

Учитывая усложняющуюся обстановку в Республике Молдова и вокруг неё, призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в страну, — говорится в сообщении на сайте МИД.

Болгарским гражданам, которые временно или постоянно проживают на территории Молдавии, рекомендовано скорейшим образом покинуть страну на личном транспорте.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе, а президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности.