Международный уголовный суд откроет офис в Киеве Генпрокурор Украины Костин заявил, что МУС откроет офис в Киеве

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Международный уголовный суд

Международный уголовный суд открывает в Киеве свое отделение, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. По его словам, это позволит команде прокурора Карима Хана работать «в более стабильных условиях», передает агентство «Укринформ».

Сегодня был подписан меморандум между правительством Украины и МУС об открытии офиса Международного уголовного суда на Украине, — сообщил Костин.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут — устав МУС — должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.

Правительство Армении направило в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. По информации правительства, документ направили депутатам в пятницу, 1 сентября. При этом не уточняется, когда законодатели рассмотрят предложение.

Это решение в Ереване мотивировали тем, что в новом статусе Ереван сможет поднять на площадке МУС вопросы, связанные с ситуацией в Карабахе. В марте Римский статут утвердил Конституционный суд Армении.