Место крушения украинского самолета в Греции сняли на видео

Фото: AP Photo/Giannis Papanikos/TASS

Украинский грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение в Греции

В Сети опубликовали кадры с места крушения украинского Ан-12. Самолет рухнул в Греции. Он перевозил опасные взрывчатые вещества.

ЧП произошло 16 июля. На борту самолета находились восемь членов экипажа. В какой-то момент у воздушного судна отказали двигатели, пилот попросил у диспетчера разрешения на аварийную посадку. После этого Ан-12 исчез с экранов радаров.

Известно, что груз был токсичным, из-за чего с места крушения решили эвакуировать пожарных, медиков и местных жителей. Греческая корпорация телерадиовещания ERT сообщила, что армейские эксперты по взрывоопасным веществам выехали на место происшествия.