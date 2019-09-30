https://static.news.ru/photo/ed1e39e6-e35f-11e9-9251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

В соборе Святого Людовика, который расположен на территории Дома инвалидов в Париже, началась месса по бывшему президенту Франции Жаку Шираку.

Первыми к церкви прибыли члены семьи покойного политика. Кортеж в сопровождении полицейского эскорта проследовал от дома на улице Турнон, где жили Ширак и его супруга Бернадетт, к месту проведения церемонии, передаёт ТАСС .

По информации Елисейского дворца, месса закрыта для публики. Исключение сделали только для ближайшего круга соратников экс-президента. После церковной службы Шираку будут отданы воинские почести. Траурный кортеж направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис. Там в присутствии родственников Ширака, президента Франции Эммануэля Макрона и зарубежных лидеров состоится панихида.

После этого Макрон в Елисейском дворце встретится с представителями разных государств, которые прибыли почтить память Ширака.

Ожидается, что похороны состоятся до конца дня на кладбище Монпарнас, где покоится его дочь. Народное прощание с экс-президентом прошло 29 сентября. К Дому инвалидов, где был выставлен гроб с телом бывшего французского лидера, выстроилась огромная очередь.

Ширак скончался утром 26 сентября у себя дома в окружении родственников. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. Здоровье Ширака резко ухудшилось в 2016 году после смерти его старшей дочери Лоран. В последнее время бывший французский лидер редко появлялся на публике.

Ранее News.ru писал, что родственники Ширака уведомили лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что её присутствие на церемонии его памяти нежелательно.