https://static.news.ru/photo/9398b244-eac5-11e9-b41f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Ангела Меркель Фото: WANG QING/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что все условия для проведения саммита в «нормандском формате» (Германия, Франция, Украина и Россия) соблюдены.

К такому мнению политики пришли в ходе переговоров, сообщается на сайте немецкой канцелярии. Последним необходимым шагом стала договорённость трёхсторонней группы о дальнейшем отводе войск.

Кроме того, главы государств отметили важность скорейшего достижения соглашения о будущем транзите газа из России через Украину.

Как ранее писал News.ru, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что говорить о встрече преждевременно до разведения сил в Золотом и Петровском. В Кремле поддерживают проведение саммита, отметил дипломат, но он должен нести конструктив и не быть «пустым».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко говорил о нежелании России участвовать в саммите. По его словам, Москва ищет основания для отказа даже после того, как в Киеве выполнили условия о прекращении огня в Донбассе и согласовали «формулу Штайнмайера».