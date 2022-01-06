Мэр Львова отправил детей «учиться войне с Россией»

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Мэр Львова Андрей Садовый решил обучить собственных детей противостоять «российской агрессии». Он направил их на стрельбище в рамках формирования отрядов территориальной обороны. Об этом мэр рассказал на своей странице в Facebook.

По мнению Садового, практика на стрельбище представляет собой хорошую возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием.

Пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца, — написал львовский мэр.

Он также выразил уверенность, что всё это поможет «победить».

С 1 января 2002 года на Украине действует закон об основах национального сопротивления. Он предполагает максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности страны, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь. Закон предусматривает создание в рамках ВСУ сил территориальной обороны, в которые войдут добровольцы.

Ранее стало известно, что Латвия планирует отправить Украине оружие, заявил глава Минобороны Артис Пабрикс. Он добавил, что страны согласовывали содержимое «гуманитарного» груза, прежде чем тот отправится адресату.