Мэр Кривого Рога сообщил об ударе по объекту инфраструктуры Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры. По данным официального ресурса по оповещению, в городе и в Днепропетровской области сирены воздушной тревоги не звучали.

Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры, — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что 5 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. Он уточнил, что все цели были поражены. Удар наносился ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.

Представитель Минобороны накануне заявил, что летчики ВКС России сбили в небе над Донецкой Народной Республикой штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 украинских ВВС, а российские средства ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8.

6 декабря в Минобороны сообщили, что ВС РФ массированным ударом по украинской инфраструктуре прервали ремонт и выпуск обороной продукции, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов для ВСУ.