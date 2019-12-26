https://static.news.ru/photo/4b5c6b5a-2874-11ea-9490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава херсонской администрации Владимир Николаенко и более 30 парламентариев городского совета возмутились словами президента РФ Владимира Путина о том, что Причерноморье и юг Украины изначально были русскими территориями. Об этом сообщили в мэрии города.

Мэр и депутаты Херсона раскритиковали заявление российского лидера о том, что Причерноморье передали Украине во времена СССР для повышения процентного соотношения пролетариата, пишет РБК. В ответ на это Николаенко призвал «реагировать на такие заявления».

Мы двадцать лет закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря, — цитирует мэра пресс-служба.

По мнению градоначальника, «Путину и всем его сторонникам нужно напомнить, что исконные российские территории — это болота под Москвой». Николаенко пояснил, что остальными территориями Москва завладела благодаря «жестокости и коварству», создавая внутренние кризисы в соседних странах и пользовалась их слабостями.

Мэр Херсона отметил, что ему трудно понять, как Путин мог решить, что Россия имеет отношение к «столь прекрасному и далёкому от московских болот» Причерноморью.

Как писал NEWS.ru, между тем во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся в республике.