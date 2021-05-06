Мэр Амстердама придумала замену «кварталу красных фонарей»

https://static.news.ru/photo/1de31ce6-aee2-11eb-9474-96000091f725_660.jpg Фото: Paulo Amorim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Амстердама озвучили альтернативу «кварталу красных фонарей» в центре города после принятия решения о его закрытии. Его заменит пятиэтажный «эротический центр», который построят за городом, сообщает The Guardian.

Мэр Фемке Халсема представила документ о новом месте для интимных развлечений площадью пять тысяч квадратных метров. Он должен решить две проблемы. Изменится туристический имидж города, который «очистят» от «квартала красных фонарей», и улучшатся условия для секс-работников.

Издание отмечает, что вход в новый центр власти намереваются сделать платным. Это избавит его от туристов, которые приходят в район Де Валлен просто поглазеть, но не становятся клиентами.

В настоящее время городские власти ищут коммерческого партнёра для строительства «эротического центра».

Ранее стало известно, что в Брюсселе на демонстрацию вышли несколько десятков работников сферы сексуальных услуг. Они хотели привлечь внимание властей к своим финансовым проблемам, возникшим из-за временного запрета на работу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Акция прошла в районе Северного вокзала города, расположенного близ местного аналога «квартала красных фонарей» в Амстердаме.