Мэр Амстердама придумала замену «кварталу красных фонарей»

Власти Амстердама озвучили альтернативу «кварталу красных фонарей» в центре города после принятия решения о его закрытии. Его заменит пятиэтажный «эротический центр», который построят за городом, сообщает The Guardian.
Мэр Фемке Халсема
Издание отмечает, что вход в новый центр власти намереваются сделать платным. Это избавит его от туристов, которые приходят в район Де Валлен просто поглазеть, но не становятся клиентами.
В настоящее время городские власти ищут коммерческого партнёра для строительства «эротического центра».
Ранее стало известно, что в Брюсселе на демонстрацию вышли несколько десятков работников сферы сексуальных услуг. Они хотели привлечь внимание властей к своим финансовым проблемам, возникшим из-за временного запрета на работу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Акция прошла в районе Северного вокзала города, расположенного близ местного аналога «квартала красных фонарей» в Амстердаме.