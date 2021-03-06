Работники секс-услуг Бельгии протестуют против ограничительных мер

https://static.news.ru/photo/ba6cbf8e-7f87-11eb-bcf0-96000091f725_660.jpg Фото: delfi.ee

В Брюсселе 7 марта на демонстрацию вышли несколько десятков работников сферы сексуальных услуг. Таким образом они хотят привлечь внимание властей к своим финансовым проблемам, возникшим из-за временного запрета на работу в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Акция прошла в районе Северного вокзала города, расположенного близ местного аналога «квартала красных фонарей» в Амстердаме. Как сообщает РИА Новости, демонстрация оказалась малочисленной.

За происходящим наблюдали полицейские, однако в ситуацию не вмешивались.

В Бельгии проституция разрешена законодательно, однако власти 13 марта 2020 года ввели временное ограничение на деятельность рынка секс-услуг в связи с пандемией коронавируса — в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19.

В начале 2021 года после улучшения эпидемиологической обстановки в стране было разрешено начать работу представителям так называемых контактных профессий: парикмахерам, сотрудникам салонов красоты и мастерам тату. Однако про деятелей секс-индустрии ничего сказано не было.

Совещания по пересмотру ограничительных мер проводятся правительством Бельгии регулярно. Однако работники сексуальной сферы игнорируются. По словам участников демонстрации, в Бельгии в настоящее время в секс-индустрии заняты порядка 30 тысяч человек, однако они не имеют официального статуса, из-за чего они не могут обратиться к государству за поддержкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Москвы полиция провела рейд и обнаружила притон для плотских утех, позиционировавшийся как отель. Во время проверки сотрудницы борделя попытались прикинуться уборщицами, которых оказалось более 40.