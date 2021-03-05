Проститутки перевоплотились в уборщиц во время рейда в Москве

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В центре Москвы полиция провела рейд и обнаружила притон для плотских утех, позиционировавшийся как отель. Во время проверки сотрудницы борделя попытались прикинуться уборщицами, которых оказалось более 40.

Когда правоохранители приблизились к огороженному особняку на Ленинском проспекте, сотрудники и гости притона попытались сбежать. Впрочем, не все из них успели покинуть территорию. Оставшиеся «жрицы любви» в итоге писали объяснительные. Некоторые из них жаловались, что не успевают на учёбу.

Сами же администраторы «отеля» утверждают, что у них всё законно и интим-услуги у них не оказываются. По их словам, единственное, чем занимаются девушки в заведении, так это моют полы.

Полы моют для удовольствия, — заявили администраторы.

Впрочем, правоохранителям такая версия показалась неубедительной. На данный момент бордель закрыт, однако активисты уверяют, что в скором времени он всё равно распахнёт свои двери для любителей секса за деньги, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в России подешевели услуги проституток. С начала пандемии коронавируса спрос на интимные услуги упал. Как сообщила инфоменеджер российского форума секс-работников Марина Авраменко, клиенты теперь хотят большего за меньшие деньги. Более того, периодически и вовсе просят о кредите, обещая вернуть «когда-нибудь».