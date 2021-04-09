Меган Маркл не приедет на похороны принца Филиппа

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Принц Гарри приедет из Соединённых Штатов в Великобританию на похороны своего дедушки принца Филиппа. При этом его беременная жена Меган Маркл останется дома по рекомендации врача.

Сам Гарри уже подтвердил, что приедет на родину для прощания с родственником. Кроме того, предполагается, что в закрытой церемонии примут участие, помимо королевы Елизаветы II, четверо её детей и все внуки, передаёт Daily Mail.

Накануне власти Великобритании определились с датой похорон принца Филиппа. Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре, маленьком городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских правителей, рассказали в Букингемском дворце.

Правящий монарх утвердила восьмидневный национальный траур до церемонии. Тело принца Филиппа временно поместят в Королевское хранилище часовни Святого Георгия, но перезахоронят после смерти Елизаветы II. Когда последняя уйдёт из жизни, её похоронят в мемориальной часовне Георга VI. После этого прах супруга перенесут туда же, где он окончательно обретёт покой рядом с женой. Они прожили в браке 73 года.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.

Смерть принца Филиппа пришлась на тяжёлый период для британской короны, который возник после интервью Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. В ходе разговора она намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша писал NEWS.ru.