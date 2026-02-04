Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 09:26

Медведчук раскрыл, что похоронит договоренности по Украине

Медведчук: размещение войск НАТО на Украине исключает мир

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном размещении западных войск на Украине после подписания мирного соглашения фактически перечеркивает перспективы его достижения, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В своей статье на мадиаплатформе «Смотрим.ру» он отметил, что подобный сценарий противоречит базовым интересам безопасности России.

Заявление Рютте о том, что войска НАТО будут находиться на Украине после мирного соглашения, означает приговор этим соглашениям, поскольку тогда они не могут быть достигнуты, потому что войска стран НАТО на Украине недопустимы, исходя из интересов безопасности Российской Федерации, и Россия никогда этого не допустит. Таким образом, Рютте озвучил формулу «Ни мира, ни войны», что означает хаос, который ничем хорошим не закончится, — отметил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что мир на Украине не наступит в 2026 году, поскольку возвращение к довоенной ситуации невозможно. По его словам, текущие реалии изменили регион безвозвратно и обстановка никогда не вернется к той, что была раньше.

До этого китайские аналитики отметили, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией, несмотря на критическую ситуацию на фронте, из-за жесткого контроля со стороны западных стран. Вовлечение наемников и фактический захват Западом контроля над решениями служат доказательством этой зависимости, заявили журналисты.

