Медведчук назвал Зеленского пятой колонной Украины и Европы

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский является пятой колонной не только для Украины, но и для Европы, заявил в статье для РИА Новости председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, появление Зеленского на президентском посту стало приговором для Украины, а внедрение в европейскую дипломатию стало приговором для Европы, однако критиковать президента Украины даже в Европе считается неприличным.

Зеленский, независимо от того, осознает он это или нет, является пятой колонной не только для Украины, но и для Европы. <...> Почему никто не замечает этой игры? Потому что это не положено. Сегодня украинцам критиковать Зеленского строго-настрого запрещено: они попадут под пресс репрессий и беззакония. А европейцам его критиковать неприлично, НАТО не разрешает, — подчеркнул Медведчук.

Ранее французский политик и лидер крайне правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смеются, что, по его мнению, крайне прискорбно. В своем Twitter-аккаунте он обвинил политиков в том, что они «пьяны от смеха на фоне войны».