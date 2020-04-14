МЧС доставит в Сербию маски и комбинезоны для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/51d43190-7e26-11ea-9761-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Более 3 тыс. комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов, доставят в Сербию из России в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты предназначены для работы пожарных подразделений.

МЧС России при содействии Российско-сербского гуманитарного центра окажет помощь коллегам из дружественного государства в условиях распространения коронавирусной инфекции, — сообщили ТАСС в МЧС РФ.

С просьбой о поставке средств индивидуальной защиты обратилось руководство МВД Сербии.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз, столкнувшийся с пандемией коронавируса, утратил единство и общую политическую позицию. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. При этом он отметил, что члены Евросоюза до сих пор не могут прийти к соглашению о фонде помощи для устранения экономических последствий.

В настоящее время в Сербии инфицированы более 3 тыс. человек, из них более 70 погибли. Страна полностью закрыла границы, ввела чрезвычайное положение и комендантский час.