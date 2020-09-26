Материал телеканала BBC о крушении Ан-26 под Харьковом возмутил Киев

https://static.news.ru/photo/8a377e72-fff7-11ea-90ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Punisher_Cat

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало статью телеканала BBC о крушении самолёта Ан-26 под Харьковом.

Дипломаты обратили внимание, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, на которой Крым не был обозначен украинской территорией.

Не можем поверить своим глазам, — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Thanks to all who highlighted this breathtaking #BBC mistake. They've now apologised for using a map showing Russian occupied #Crimea as part of Russia & not #Ukraine . One has to wonder who in @BBCNews would do such a dreadful thing? #CrimeaIsUkraine https://t.co/PfiBRysGi1 pic.twitter.com/a98UAWucDg — Glasnost Gone (@GlasnostGone) September 26, 2020

В посольстве выразили надежду, что BBC опубликовал эту карту по ошибке.

Позже материал стал недоступен на сайте телеканала, а новая статья о катастрофе содержала ремарку с извинениями за «некорректную» карту в предыдущей версии.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Сообщалось о том, что выжили двое курсантов. Они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Один из них остаётся в больнице в тяжёлом состоянии, второй — погиб.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.