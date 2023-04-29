«Мастер-класс по самосаботажу»: в США назвали фатальную ошибку Зеленского NR: Вашингтон откажется от Киева из-за либеральной политики Зеленского

Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за либеральной повестки, которая стала «мастер-классом по самосаботажу», написал обозреватель National Review Бобби Миллер. По его словам, из-за Зеленского Киев рискует остаться без помощи США после выборов в 2024 году.

Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. <...> Поддержка прогрессивных общественных движений сыграла на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит, — написал Миллер.

Журналист считает, что украинскому лидеру необходимо срочно скорректировать курс, поскольку если кто-то из республиканцев окажется в Белом доме в 2024 году, то Киеву будут гораздо меньше сочувствовать в «борьбе за выживание». Миллер полагает, что для получения поддержки консерваторов Зеленскому следует «избегать политических проблем США и подчеркивать, что его нация борется за западную цивилизацию, а не за ее декадентские искажения».

Ранее политолог Николай Топорнин рассказал, что США будут оказывать помощь Украине в полном объеме как минимум до конца 2023 года, поскольку американские власти в 2022 году заложили в бюджет средства на эти цели. Он допустил, что Вашингтон может ускорить поставки вооружений, а также их производство, если ситуация для Киева усложнится.