В России рассказали, когда США перестанут помогать Киеву Политолог Топорнин заявил, что США будут финансировать Украину до конца 2023 года

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Политолог Николай Топорнин рассказал URA.RU, что США будут оказывать помощь Украине в полном объеме как минимум до конца 2023 года. Эксперт пояснил, что американские власти в 2022 году заложили в бюджет средства на эти цели. Он допустил, что Вашингтон может ускорить поставки вооружений, а также их производство, если ситуация для Киева усложнится.

На 2023 год можно вообще даже не волноваться по поводу финансирования Украины. Оно будет выделено в полном объеме. У меня есть подозрение, что и дальше, скорее всего, так и будет. США в конце финансового 2022 года приняли законы о финансировании и оказании помощи Украине, — сказал Топорнин.

Он отметил, что больше трети бюджета Украины на 2023 год на себя взяли США и Европа. По его словам, это позволит Киеву продолжать платить своим военным и закупать вооружение. Топорнин также указал на то, что еще дополнительные средства должны выделить Австралия, Великобритания, Канада, Южная Корея, Япония, Норвегия и Швейцария.

Ранее Андрей Мельник заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными, и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.