Макрон заявил, что «война вернулась в Европу» и она продлится долго

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя боевые действия на Украине, заявил, что «война продлится долго», передаёт ТАСС. Он также отметил, что все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться, поэтому в Европе должны быть готовы к ним.

Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться, — сказал он.

Он отметил, что от происходящего на Украине пострадают в том числе крупные предприятия продовольственной и сельскохозяйственной отрасли Франции. Также, по мнению Макрона, возможны проблемы в металлургическом секторе и логистике, повышение цен на электроэнергию.

Как отметил французский лидер, «война стала односторонним выбором президента России Владимира Путина». И в этих условиях Европа должна защитить мир. Сейчас, по его словам, создаётся план сопротивления, чтобы обезопасить свои отрасли экономики.

Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции RTL сообщила, что в Европе и США на данный момент ни у кого нет желания воевать с Россией. Министр отметила, что Франция намерена добиться скорейшего завершения конфликта на Украине.