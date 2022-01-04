Макрон объявил о своих планах на кресло президента

О своём желании участвовать в президентских выборах в апреле заявил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом глава государства ещё не объявил себя кандидатом. Таким образом Макрон ответил на вопросы читателей французской газеты Parisien.

Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению, я скажу. Это решение укрепляется у меня внутри. Я должен быть уверен, что смогу пойти так далеко, как хочу, — поделился Макрон.

Известно, что в настоящее время о желании баллотироваться на президентский пост уже заявили более трёх десятков кандидатов. В их числе лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Накануне сообщалось, что в Марселе, на юге Франции, обнаружен новый штамм коронавируса. Его выявили у путешественника, вернувшегося из Камеруна. По информации издания, переносчик заразил новым штаммом 12 человек. Новый штамм получил обозначение В.1.640.2. Специалисты выявили в нем 46 мутаций.