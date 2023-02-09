Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Фото: Mylene Deroche/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил украинского коллегу Владимира Зеленского орденом Почетного легиона во время встречи в Париже, о чем сообщил на странице в Twitter. По его словам, награждение стало данью уважения Украине и ее народу.

Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность, — написал Макрон.

Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции и может быть присужден только президентом за военные или гражданские заслуги.

Ранее Зеленский заявил, что президент Франции изменил отношение к России, о чем свидетельствует его решение о поставках танков на Украину, а также поддержка заявки Киева на вступление в Евросоюз. По его словам, решение стало реальным сигналом, что Макрон, ранее призывавший не унижать Россию, «изменился, и изменился по-настоящему».

До этого президент Франции заявил о необходимости проведения мирной конференции, которая поможет урегулировать конфликт на Украине и добиться справедливого мира. При этом французский лидер выступил против сценария, при котором победу одерживает Россия, и отметил, что до тех пор, пока Москва ведет наступление, страны, поддерживающие Киев, будут «адаптировать и масштабировать» военную поддержку Украины.