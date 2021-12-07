Макрон надеется на снижение напряжённости между Москвой и Западом

Прошедшие переговоры между лидерами США и РФ позволят снизить напряжённость в отношениях между Москвой и странами Запада. Такую надежду выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит AFP.

Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряжённости. <...> Идея заключается в том, чтобы попытаться вернуть Россию в форматы координации с нами, — заявил президент Франции.

Макрон напомнил, в частности, о существовании «нормандского формата» по урегулированию кризиса на востоке Украины. Он также отметил необходимость организации формата для нейтрализации противоречий и снятия напряжённости в отношениях РФ и НАТО.

При этом президент Франции не стал давать конкретных комментариев по поводу возможности ужесточения санкций в отношении РФ. Он призвал дождаться итогов переговоров между Путиным и Байденом.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.