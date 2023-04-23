Макрон допустил приход Ле Пен к власти во Франции Макрон: Марин Ле Пен может оказаться у власти во Франции через четыре года

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Марин Ле Пен

Через четыре года к власти во Франции может прийти лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте страны Марин Ле Пен. Такое мнение в интервью газете Le Parisien высказал президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, это произойдет в том случае, если действующее правительство не будет знать, как реагировать на вызовы и станет отрицать реальность.

Марин Ле Пен придет к власти, если мы не будем знать, как реагировать на вызовы страны, и если у нас выработается привычка лгать или отрицать реальность. Если мы отпустим ситуацию и скажем, что нет проблем, кто выиграет? — сказал Макрон.

Сама Ле Пен в конце марта 2023 года сообщила, что не хочет быть премьер-министром Франции, однако не исключает вероятности баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз в 2027 году. По словам политика, в настоящее время правительство создало в стране условия для «социального взрыва» и она не намерена участвовать «в тушении пожара», под которыми подразумевает протесты населения.

В начале апреля во Франции были опубликованы данные опроса, согласно которым Ле Пен обошла бы действующего президента Макрона, если бы выборы проходили сейчас.

Ранее Марин Ле Пен выразила мнение, что власти Франции возвращают страну в каменный век из-за энергетической войны с Россией, которую глупо вести, когда у страны нет собственной энергии. По словам политика, для французов рестрикции имеют более тяжелые последствия, чем для самой России.