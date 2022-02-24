«Вопрос стоит на повестке»: Лукашенко о признании ДНР и ЛНР

Вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик стоит на повестке дня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уточнил, что решение будет принято исходя из общих интересов России и Белоруссии, передаёт Telegram-канал «Пул первого».

Этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможной российской спецоперации, но не предприняло никаких шагов. Он также заявил, что белорусские военные не участвуют в военной операции на Украине.

Ранее 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении рассказал, что пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным, «но в ответ — тишина, хотя тишина должна быть в Донбассе». Сейчас на Украине введено военное положение. Российские войска проводят спецоперацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

До этого власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью «защиты от украинской агрессии».