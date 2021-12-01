Лукашенко рассказал, как уговаривал Порошенко принять помощь Путина

Президент России Владимир Путин предлагал бывшему главе украинского государства Петру Порошенко помочь восстановить Донбасс и завершить там вооружённый конфликт, тот согласился, но потом отказался из-за давления извне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

По словам Лукашенко, после боевых действий под Дебальцево в 2015 году Путин попросил его выступить посредником в переговорах о заключении мира на востоке Украины, пообещав восстановить Донбасс.

Я ему говорю: Петро (Порошенко. — NEWS.ru )... Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагают восстановить Донбасс. Путин мне мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю. Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он всё начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением, — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко напомнил, что украинские военные в 2014 году сами предложили российской армии спасти Крым от вторжения НАТО.

Поэтому те, кто там служил, в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию Путина — ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО, — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил о готовности остановить транзит российских энергоносителей через Белоруссию, если Польша закроет границу с республикой. Он предложил Варшаве подумать, как страна собирается покупать энергоносители у России в случае закрытия польско-белорусской границы.