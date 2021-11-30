Лукашенко назвал условие для остановки транзита энергоносителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил о готовности остановить транзит энергоносителей при условии, если Польша закроет границу с республикой. Он предложил польской стороне закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого.

Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего, — сказал Лукашенко.

Он посоветовал польским официальным лицам хорошенько думать перед тем, как делать подобные заявления. Лукашенко считает, что Польше стоит понять, как страна собирается покупать энергоносители у России в случае закрытия польско-белорусской границы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца этого года. Он отметил, что власти республики будут просить мигрантов, которые находятся в стране по туристической визе, вернуться обратно, потому что гуманитарного коридора не будет.

Также Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности выразил мнение, что Запад использует тему беженцев для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией. По его мнению, мигранты нужны Западу для решения своих внутренних проблем.