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Лукашенко обеспокоен попытками превратить Белоруссию в «новую Украину»

Лукашенко заявил, что из Белоруссии хотят создать «новую Украину» и присоединить к НАТО

Из Белоруссии хотят сделать «новую Украину» и присоединить к блоку НАТО, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам главы государства, для этого на Украине «уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти».

А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали, — приводит его слова агентство.

Лукашенко также добавил, что получает все больше информации о том, покинувшие Белоруссию оппозиционеры и их родственники «отлежались и сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу».

Лукашенко ранее заявил, что иностранные граждане готовят попытки государственного переворота в стране. По его словам, у большинства лидеров европейских стран родственники служили в «фашистских войсках», а потому сейчас их предкам необходим реванш.

24 августа Александр Лукашенко поздравил с Днём независимости народ Украины, пожелав ему «мирного неба и толерантности». Люди, хорошо знающие белорусского президента, оказались не удивлены — непредсказуемость остаётся одной из главных политических черт Лукашенко.