Лукашенко нашелся, а Залужный 10 дней не может «воскреснуть» 10 дней Киев не может объяснить исчезновение командующего ВСУ Валерия Залужного

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Не так давно мы подробно останавливались на странном исчезновении из публичного поля генерала Валерия Залужного, командующего украинскими вооруженными силами и символа победоносного «наступа», который никак не начнется.

Свадьба с генералом давно отгуляла

Сначала он не смог выступить на заседании начальников генштабов натовских стран даже в формате онлайн. Его скромность была объяснена грудой неотложных дел и решений по обеспечению «неизбежной» украинской победы. Потом о нем как бы стали даже забывать, несмотря на уверения самого Зеленского, что он ежедневно принимает от Залужного доклады. Затем в ход пошли некие фото с чьей-то свадьбы, на которой гость, похожий на Валерия Федоровича, был, видимо, в классической роли свадебного генерала. Но снимки оказались старыми. Примерно апрелем же был датирован документальный фильм с объемным интервью генерала. Так что никаких существенных доказательств того, что Залужный, прибывший поближе к передовой, не попал 8 мая, как предполагают многие, под артиллерийский удар по Часовому Яру и не погиб, нет.

Нет никаких внятных объяснений, почему генерал не пожелал «воскреснуть», чтобы хотя бы развеять все возникшие вокруг его имени и судьбы кривотолки. Вот некоторые горячие головы принялись было чуть ли не хоронить Александра Лукашенко, а он, может, через боль после предполагаемой операции появился на людях и даже провел важное совещание. А Залужный вроде моложе и сильнее.

Залужный — как подбитый Patriot, у которого-де просто колесо спустило

Понятно, почему в Киеве играют в живого и здорового генерала, который, может, просто ранен. В постоянно насаждаемой Зеленским с его кавээнщиками виртуальной картине военных успехов не должно быть обидных проколов. Мы же видим, с каким энтузиазмом в Киеве клянутся, что система ПРО Patriot, впустую истратившая весь боекомплект, только «немного повреждена». Притом что украинским блогерам, распространившим фото попадания «Кинжала» в эту установку, уже грозят тюремными сроками.

Как пишут в соцсетях, американцы также запретили распространять любые видеоматериалы о происшествии той ночи. Им явно не хочется уронить репутацию дорогого экспортного товара. Нельзя показать всему миру, что штатовское чудо-оружие, способное якобы полностью закрыть украинское небо от российской авиации, оказалось по большому счету очередной тыквой.

Фото: Jens Büttner/Global Look Press Система ПРО Patriot

Исчез последний, не виртуальный герой

Вот и исчезнувший генерал Залужный — также в чем-то экспортный товар нынешней Украины, залог ее распиаренных побед. Поэтому его утрата или даже серьезное ранение — сильнейший удар по моральному состоянию украинской армии.

Конечно, заполонившие бункеры в западной части Украины британские и американские военные советники давно играют роль «коллективного Залужного», отдавая все серьезные распоряжения. Видимо, и решение об объявлении гражданского состояния генерала будут принимать там же.

А ведь есть еще и нейросеть, способная синтезировать любой образ, не говоря уже о двойниках. И на эти аспекты большой игры многие, видимо, обратят внимание, появись Залужный в каких-то туманных обстоятельствах.